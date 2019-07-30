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Журавский о том, сколько спортсменов могут квалифицироваться на Игры в Токио

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Президент Национального олимпийского комитета Николай Журавский ответил на вопрос Sputnik о том, кто еще, кроме шести квалифицировавшихся спортсменов, может представить Молдову на Играх в Токио.

"Сложно делать какие-либо прогнозы. Я больше говорю о том, что нам нужно думать о качестве. То есть, можно поехать с 5-10 спортсменами и взять две медали, а можно отправить 100 спортсменов и тоже выиграть две награды", - заявил Журавский корреспонденту Sputnik

Олимпийские игры 2020
© AFP 2019 / TOSHIFUMI KITAMURA
Пять спортсменок из Молдовы квалифицировались на Олимпиаду: кто они

Глава НОК обратил внимание на то, что известны случаи, когда команды были многочисленные, а завоевывали всего одну медаль.

"На прошлых Играх мы взяли одно третье место. Такого же результата добились Португалия и Австрия. Если сравнивать потенциал, инфраструктуру, спортивные объекты, разница есть", - добавил Журавский.

По его мнению, в Молдове надо ставить вопрос о качестве подготовки, чтобы спортсмены показывали максимум того, на что они способны.

"Считаю, что такие спортсмены, как Залина Петривская, Сергей Маргиев, Александра Емельяненко, Татьяна Салкуцан, Анастасия Никита, Виктор Чобану должны проходить серьезную подготовку. Каждый месяц они должны проходить централизованные сборы. Тогда мы сможем говорить о том, что они смогут конкурировать со спортсменами США, России, Германии, Франции. Если будут какие-то срывы, тогда сложнее будет на это рассчитывать", - заключил Журавский.

На данный момент на Олимпийские игры в Токио квалифицировались шесть молдавских спортсменов. Это четыре легкоатлета – Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Димитриана Сурду (толкание ядра), Лилия Фиськович (марафон), а также пловчиха Татьяна Салкуцан (200 метров, спина) и стрелок из лука Александра Мырка.

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