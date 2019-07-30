Умерла самая умная собака в мире: она знала более тысячи слов - видео

В США на 16-м году жизни умерла самая умная собака в мире - бордер-колли по кличке Чейсер. Чем именно она прославилась – смотри наше видео.

СМИ пишут, что питомец знал более тысячи слов.

Хозяин Чейзер собаки, бывший психиатр Джон Пилли, разработал уникальную методику ее дрессировки. Он купил колли в 2004 году и в течение трех лет тренировал ее по четыре-пять часов ежедневно.

Мужчина показывал ей разнообразные предметы и несколько десятков раз произносил вслух их название. После чего Пилли прятал вещь и просил Чейсер отыскать ее. Мужчина использовал около 800 тканевых игрушек, 116 мячиков, 26 фрисби, а также многочисленные пластиковые предметы. Благодаря этому Чейсер мог распознавать 1022 предмета.

Хозяин собаки умер в 2018 году в возрасте 89 лет, после чего пес жил с дочерью мужчины.

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