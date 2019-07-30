20:29 30 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.67
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Видео

Умерла самая умная собака в мире: она знала более тысячи слов - видео

Получить короткую ссылку
23 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Photo : Instagram / @chaserthebordercollie

В США на 16-м году жизни умерла самая умная собака в мире - бордер-колли по кличке Чейсер. Чем именно она прославилась – смотри наше видео.

СМИ пишут, что питомец знал более тысячи слов. 

Хозяин Чейзер собаки, бывший психиатр Джон Пилли, разработал уникальную методику ее дрессировки. Он купил колли в 2004 году и в течение трех лет тренировал ее по четыре-пять часов ежедневно.

Мужчина показывал ей разнообразные предметы и несколько десятков раз произносил вслух их название. После чего Пилли прятал вещь и просил Чейсер отыскать ее. Мужчина использовал около 800 тканевых игрушек, 116 мячиков, 26 фрисби, а также многочисленные пластиковые предметы. Благодаря этому Чейсер мог распознавать 1022 предмета.

Хозяин собаки умер в 2018 году в возрасте 89 лет, после чего пес жил с дочерью мужчины.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Веселые селфи и выставка раритетов: как прошел заезд ГУМ-Авторалли - фото
Журавский о том, сколько спортсменов могут квалифицироваться на Игры в Токио
Журавский о том, сколько спортсменов могут квалифицироваться на Игры в Токио
Миротворческая миссия в Приднестровье: 25 лет без войны
Миротворческой миссии на Днестре 27 лет: только факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться