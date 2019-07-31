Когда будет открыта гранитная лестница в парке "Валя Морилор"

Реконструкция гранитной лестницы в парке "Валя Морилор" находится в стадии завершения. По данным муниципальных властей, готовность объекта составляет 97%, а срок завершения проекта, согласно утвержденному графику, - конец июля.

В настоящее время последние гранитные плиты монтируются на стенах ограждения в нижней части лестницы. В работах по реставрации лестницы ежедневно заняты около 60 человек.

Также продолжаются работы у подножия гранитной лестницы, в Сквере героев-сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга. Ответственной за проект является претура сектора Центр. Срок сдачи объекта - конец августа.

Как заявил претор сектора Центр Павел Русу, качество выполненных работ оценивалось на каждом этапе. Он заверил, что гранитная лестница прослужит долго.

"Было залито более 1200 кубометров железобетона. Лестница прослужит 100 лет. Все будет зависеть от отношения людей. Также будут установлены камеры видеонаблюдения, чтобы предотвратить случаи повреждения лестницы", - отметил Павел Русу.

На вопрос, почему пандус для инвалидов не был построен, Павел Русу ответил:

"Длина лестницы составляет около 120 метров, пандус для людей с ограниченными возможностями должен быть длиной 200 метров, что может быть опасным. Кроме того, для места под пандус необходимо срубить около 50 деревьев, на что Государственная экологическая инспекция не дала разрешения".

Прохожие в восторге от инициативы отремонтировать лестницу, они говорят, что приветствуют работы по благоустройству парков нашего города.

"Очень здорово, что наконец-то взялись и решили построить то, что доставляет людям удовольствие и не откладывали, как обычно, проект в дальний ящик. Хотелось бы, конечно, чтобы лестница была готова в начале лета, а не в конце, чтобы люди могли насладиться прекрасными видами".

"Конечно, красивая лестница, мне она нравится. Это главный вход, в детстве мы всегда любили по ней подниматься и спускаться, считать ступеньки. Так что я рада, что она приобрела новый вид, чтобы всем кишиневцам было удобно по ней шагать".

Реконструкция гранитной лестницы стала возможной благодаря безвозвратной ссуде в размере около 920 тысяч евро, выделенной Примарией сектора 1 Бухареста. В то же время Кишиневский городской совет выделил 5 миллионов леев для реконструкции Сквера героев-сотрудников МВД и для проведения других строительных работ в районе лестницы.

Восстановление гранитной лестницы в парке "Валя Морилор" началось в мае 2018 года, срок завершения работ – конец июля нынешнего года. Церемония открытия лестницы и Сквера запланирована на 27 августа 2019 года, в День независимости Республики Молдова.

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