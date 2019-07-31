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По Кишиневу ездят непростые автомобили "с характером" – видео

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Используя искусство аэрографии молдавский художник реализует свой талант, придавая обычным автомобилям свой, уникальный стиль.

В Кишиневе можно увидеть автомобили с тематическими рисунками. Такой визуальный тюнинг автомобиля возможен благодаря искусству аэрографии. Конечно, не каждый решится так радикально преобразить свое авто. Тем более, что процесс этот трудоемкий и недешевый.

Художник Александр Маршалл использует свой талант и работает более 16 лет. Он в прошлом – офицер Советской армии. Однако превратил свой талант в способ заработать здесь, в Молдове.

Выставка ретро-автомобилей в Кишиневе
© Sputnik / Николай Костыркин
Уникальные ретро-автомобили из Кишинева, Ясс и Тирасполя показали в Молдове

Сотни автомобилей в Молдове и за ее пределами преобразил талантливый художник. Среди его работ – расписные частные самолеты, интерьеры, музыкальные инструменты.

Представители VIP-сообщества Молдовы обращаются к нему. Из-под аэрографа мастера вышла и машина солиста группы Zdob si Zdub Романа Ягупова. Авто многих других известных людей также касалась "воздушная кисть" автора.

Процесс преображения автомобиля или мотоцикла длится около месяца. Художник говорит, что подбирает рисунок с учетом психологии автолюбителя. Корреспонденты Sputnik Молдова побывали в мастерской и понаблюдали за работой художника.

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Теги:
видео, художник, аэрография


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