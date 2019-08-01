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Волчата, они те же щенята: собаки усыновили сирот - видео

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© Ruptly

Если родительское чувство не возобладало у биологической матери малышей, то его оказалось в избытке у четы пастушьих собак корги.

Детеныши редкого красного волка полюбились им сразу. Клички Кай и Герда, разумеется придумали не они, но радуются, что приемыши на них откликаются.

Семья живет дружно и весело, о чем свидетельствует видео.

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