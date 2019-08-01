Схватка за правду: почему в Балтии запрещают российские СМИ

В странах Балтии: Литве, Латвии и Эстонии нет свободы слова. Работающих в этих странах российских журналистов держат под прицелом спецслужбы.

В последнее время участились случаи ограничения доступа к русскоязычных изданиям в Латвии и Литве. А в Эстонии чиновникам запрещено общаться с агентством Sputnik. 24 июля власти Латвии заблокировали доступ к сайту Baltnews.lv, такое решение было принято МИД Латвии. По версии ведомства, регистратор домена NIC.LV нарушил положение ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. В настоящее время портал Baltnews Латвия доступен по адресу lv.baltnews.com