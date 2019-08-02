Балан: важно качество молдавских легкоатлетов в Токио, а не их количество

Глава федерации легкой атлетики Молдовы Анатолий Балан рассказал Sputnik о том, могут ли другие отечественные легкоатлеты, кроме четверки, выполнившей норматив, квалифицироваться на летнюю Олимпиаду 2020 года.

"Надежды есть, но мы сегодня пошли по другому принципу. Нас больше интересует качество спортсменов, чем количество тех, кто выполнил норматив. В нынешних условиях он очень высокий. Будем надеяться, что через год они проявят мастерство на международном уровне", - сказал Балан.

По его словам, для легкоатлетов установлены стабильно высокие требования, которые не так просто выполнить.

"Но рассчитываю, что еще несколько спортсменов будут в состоянии выполнить норматив. Но у нас есть и вторая форма отбора – по рейтингу, который впервые введен в нынешних условиях. Рейтинг спортсмена каждый месяц обновляется, и естественно, он будет ясен уже ближе к началу сезона следующего года. Тогда мы сможем более конкретно говорить о реальных шансах отдельных спортсменов", - пояснил Балан.

Полностью интервью с президентом федерации легкой атлетики читайте в ближайшее время на нашем сайте.

За год до старта Олимпиады на Игры в Токио квалифицировались шесть молдавских спортсменов. Это четыре легкоатлета – Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Димитриана Сурду (толкание ядра), Лилия Фиськович (марафон), а также пловчиха Татьяна Салкуцан (200 метров, спина) и стрелок из лука Александра Мырка.

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