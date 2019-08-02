Балан: важно качество молдавских легкоатлетов в Токио, а не их количество

"Надежды есть, но мы сегодня пошли по другому принципу. Нас больше интересует качество спортсменов, чем количество тех, кто выполнил норматив. В нынешних условиях он очень высокий. Будем надеяться, что через год они проявят мастерство на международном уровне", - сказал Балан.
По его словам, для легкоатлетов установлены стабильно высокие требования, которые не так просто выполнить.
"Но рассчитываю, что еще несколько спортсменов будут в состоянии выполнить норматив. Но у нас есть и вторая форма отбора – по рейтингу, который впервые введен в нынешних условиях. Рейтинг спортсмена каждый месяц обновляется, и естественно, он будет ясен уже ближе к началу сезона следующего года. Тогда мы сможем более конкретно говорить о реальных шансах отдельных спортсменов", - пояснил Балан.
Полностью интервью с президентом федерации легкой атлетики читайте в ближайшее время на нашем сайте.
За год до старта Олимпиады на Игры в Токио квалифицировались шесть молдавских спортсменов. Это четыре легкоатлета – Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Димитриана Сурду (толкание ядра), Лилия Фиськович (марафон), а также пловчиха Татьяна Салкуцан (200 метров, спина) и стрелок из лука Александра Мырка.
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