16:39 03 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Видео

Доступный лайфхак: против хакеров помогает изолента - видео

Получить короткую ссылку
85 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /

В этом ролике демонстрируется, как быстро и просто обезопасить все гаджеты от взлома хакеров.

Все гениальное - просто. Об этом еще раз напомнили специалисты Роскачества. Предостеречь ваши гаджеты от взлома поможет обыкновенная изолента. Как именно? Подробности в нашем видео.

Специалисты Роскачества рекомендуют всем пользователямсерьезно задуматься о защите ноутбуков, компьютеров, планшетов и смартфонов от возможного шпионажа. Самый простой способ обезопасить себя – заклеивать или закрывать камеры и микрофоны в то время, когда мы ими не пользуемся.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
"Никто, кроме нас": как прошло празднование дня ВДВ в России - фото
Изолента против хакеров
Доступный лайфхак: против хакеров помогает изолента - видео
Как правильно выбрать арбуз
Почти праздничная инфографика: как выбрать арбуз

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться