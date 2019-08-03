Доступный лайфхак: против хакеров помогает изолента - видео

В этом ролике демонстрируется, как быстро и просто обезопасить все гаджеты от взлома хакеров.

Все гениальное - просто. Об этом еще раз напомнили специалисты Роскачества. Предостеречь ваши гаджеты от взлома поможет обыкновенная изолента. Как именно? Подробности в нашем видео.

Специалисты Роскачества рекомендуют всем пользователямсерьезно задуматься о защите ноутбуков, компьютеров, планшетов и смартфонов от возможного шпионажа. Самый простой способ обезопасить себя – заклеивать или закрывать камеры и микрофоны в то время, когда мы ими не пользуемся.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK