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Как у Путина: копия термокружки президента вызвала ажиотаж в Китае

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© Ruptly

В Китае поклонники Владимира Путина заказывают термокружку, из которой российский лидер пил на саммите G20 в Осаке. Подробности в нашем видео.

Белая термокружка Владимира Путина прославилась благодаря саммиту Большой двадцатки в японской Осаке. Тогда президент США Дональд Трамп пил колу из бокала, хозяин саммита, японский премьер-министр - сакэ из национальной посуды. А президент России попивал чай из своей любимой кружки.

Бизнесмены из Поднебесной решили, что такая кружка должна быть у каждого желающего. Владелец одного из интернет-магазинов Мень Бо рассказал, что Путин очень популярен в Китае. И вот спустя некоторое время на местной популярной торговой платформе хитом продаж стал белый термос, похожий на термокружку президента России.

 



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