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Как Суворов уголь в шедевр превращал: мастер-класс для любопытных - на видео

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© Ruptly

Горняки добывают уголь, а житель Кузбасса Игорь Суворов превращает его в искусство. Кроме него работать с хрупким и пыльным материалом никто не берется. Смотрите на видео, о чем идет речь.

Мастер Игорь Суворов родился в шахтерском Кузбассе. По профессии он сварщик, а по призванию – резчик по углю. По словам мужчины, Кузбасс знаменит углем, а он, к тому же, очень красивый.

Суворов считает себя счастливым человеком, потому что создание этих сложных скульптур для него – и работа, и хобби, и любимое занятие.

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