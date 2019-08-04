Женский экипаж машины боевой: девушки показали класс на танковом биатлоне

Девушки девять месяцев готовились к этим выступлениям. Что у них получилось, смотрите в нашем видео.

Международный танковый биатлон, который стартовал на полигоне в подмосковном Алабино 3 августа, удивил тем, что впервые наряду с мужчинами-танкистами состязались представительницы прекрасного пола.

Девушкам доверили газотурбинные Т-80УЕ-1. История танковых биатлонов показала - какими бы прекрасными машины ни были, результаты зависят от подготовки и слаженности действий экипажа.

Женская команда удивила и зрителей, и жюри. Смотрите на видео, как виртуозно "танкистки" справились с "мужской техникой". До этого все они были военнослужащими, но занимали совсем другие должности. В большинстве - были медиками. Но согласились на уникальный эксперимент и доказали, что женщины могут все.

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