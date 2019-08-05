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"Бьет - значит сядет!": митинг в поддержку сестер Хачатурян

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На площади Ленина в Петербурге под лозунгом "Самооборона — не преступление" прошла акция в поддержку сестер Хачатурян и за принятие закона о домашнем насилии.

Участники акции выступали потребовали освободить сестер Хачатурян, задержанных за убийство своего отца-насильника. Другие призывали остановить насилие над домочадцами: "Хватит бить", "Бьет — значит сядет" и "Насилие в семье — преступление, а не традиция". Среди пришедших были не только девушки, но и мужчины.

Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в июле прошлого года. Известно, что они пошли на убийство отца из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны.

По словам девушек, на протяжении нескольких лет они терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие.

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