Пока живут на свете чудаки: экстремал перелетел Ла-Манш на летающей доске

Впечатляющий полет Франки Запата через Ла-Манш может стать ответом на философский вопрос Катерины из знаменитой пьесы Александра Островского "Гроза".
"Отчего люди не летают так, как птицы?"
- Да, потому что у людей есть деньги и они постоянно ищут приключения на свою голову. И это все из-за такой "опции", как мечта.
Если серьезно, Франки Запата давно хотел перелететь Ла-Манш. Первая попытка у него закончилась неудачей: в июле изобретатель "флайборда" упал в воду на середине пути. Но желание добиться своей цели взяло вверх над разочарованием.
Экстремалу удалось стартовать из французского Кале и благополучно приземлиться в бухте святой Маргариты в британском Дувре. Таким образом он преодолел на флайборде 35,4 километра за 22 минуты.
Реактивный флайборд Flyboard Air представляет собой летающую платформу, снабженную четырьмя воздушно-реактивными двигателями, работающими на керосине, с максимальной скоростью полета 170 км/ч. Раньше время полета чудо-доски не превышала и 10 минут.
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