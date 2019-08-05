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Момент взрыва на территории воинской части в Красноярском крае попал на видео

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© Ruptly

Как минимум четыре человека пострадали в результате происшествия. Согласно предварительным данным, среди пострадавших есть ребёнок.

На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли взрыв и пожар. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района в понедельник.

Эвакуация была объявлена в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП.

Как минимум четыре человека пострадали в результате происшествия. Согласно предварительным данным, среди пострадавших есть ребёнок.

Как сообщили в Минобороны, распространение огня на складе боеприпасов не допущено, идет локализация очага возгорания. Привлечена пожарная бронетехника военной части.

В тушении пожара участвуют четыре расчета от воинской части, на место также отправили подразделения Ачинского пожарного гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали два пожарных поезда.

Министр обороны Сергей Шойгу направил на место событий своего заместителя Дмитрия Булгакова и группу специалистов.

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