В Испании отпраздновали нападение пиратов - видео

В испанской провинции Галисия энтузиасты воспроизводят сражение XI века - нападение викингов-пиратов: смотрите на видео Sputnik, как это было.

В первые выходные августа в испанской провинции Галисия энтузиасты воспроизводят сражение XI века - нападение викингов-пиратов.

В XXI веке вместо рек крови льются реки вина.

На деревушку Катойра однажды напали викинги. Спустя тысячу лет здесь решили отпраздновать это событие. Каждый год переодетые в захватчиков с севера люди на драккаре, созданном по чертежам одиннадцатого века, высаживаются на побережье. Сельчане весело пытаются сопротивляться пиратам.

Участники праздника наслаждаются сначала дракой, потом обедом в честь давнего исторического события.

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