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В Кишиневе продают очищенные орехи: они – крайне опасны - видео

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© Sputnik / Evghenii Panasenco

Очищенные орехи, которые продаются в пластиковых стаканах чуть ли не на каждом углу Кишинева, могут содержать свинец, цинк и кадмий, а антисанитарные условия, в которых содержится товар, могут привести к распространению "болезней грязных рук" — кишечных инфекций и даже сальмонеллеза.

По словам санитарных врачей, основная проблема заключается в том, что проследить за состоянием продукции и здоровья самих продавцов практически невозможно, так как орехи продаются там, где захочется уличным коммерсантам.

Многие кишиневцы и гости столицы с удивлением наблюдают за тем, как на подобных "стихийных" рынках продавцы без перчаток, почерневшими руками прямо у обочины чистят орехи, расфасовывая их по пластиковым стаканам, используя их как многоразовую мерную тару.

Выставка Сделано в Молдове
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Если орехи растут у дороги, то существует опасность, что в них содержатся тяжелые металлы или токсины. Если продавец не соблюдает меры гигиены, то это тоже недобрый знак.

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Тем не менее, очищенные орехи продолжают пользоваться спросом среди жителей столицы. На свой страх и риск кишиневцы покупают это сезонное лакомство на радость продавцам. Напомним, что один пластиковый стакан "сомнительных орехов" стоит от 25 до 35 леев.

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Теги:
продавцы, несоблюдение, гигиена, опасность, кишечные инфекции, видео, орехи


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