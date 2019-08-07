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Первые видеокадры штурма дома Атамбаева: как это было

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Тема:
Ситуация в Кыргызстане: штурм дома экс-президента (6)
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Спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в среду 7 августа.

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождении криминального авторитета Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Ранее Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу Батукаева, что по закону позволяет милиции привести его принудительно.

В конце июня депутаты лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненное заключение. Сам политик обвинения в свой адрес называет абсурдными.

В среду, 7 августа, в Кыргызстане, в селе Кой-Таш началась операция по задержанию Атамбаева. Есть раненые. С наступлением темноты беспорядки продолжились – в здании начался пожар.

Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек.

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождении криминального авторитета Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Ранее Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу Батукаева, что по закону позволяет милиции привести его принудительно.

В конце июня депутаты лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненное заключение. Сам политик обвинения в свой адрес называет абсурдными.

Тема:
Ситуация в Кыргызстане: штурм дома экс-президента (6)


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