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Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников Атамбаева - видео

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Число пострадавших при спецоперации по задержанию Атамбаева выросло до 52 человек: а несколько спецназовцев до сих пор находятся в заложниках у сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева после штурма резиденции. Смотрите видео Sputnik.

Накануне вечером спецслужбы провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.

Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
© Sputnik / Эркин Садыков
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Задержать экс-президента не удалось. Кроме того, несколько спецназовцев оказались в заложниках.

"Они остаются в доме, живые, все в порядке с ними", - заявил представитель штаба сторонников экс-президента.

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Сторонники Атамбаева не намерены причинять спецназовцам вред и готовы отпустить их, "когда все успокоится".

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".

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Теги:
Кыргызстан, Алмазбек Атамбаев


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