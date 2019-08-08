Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников Атамбаева - видео

Накануне вечером спецслужбы провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.
Задержать экс-президента не удалось. Кроме того, несколько спецназовцев оказались в заложниках.
"Они остаются в доме, живые, все в порядке с ними", - заявил представитель штаба сторонников экс-президента.
Пока вы спали: штурм дома Атамбаева, предложение ООН, поражение Албота>>>
Сторонники Атамбаева не намерены причинять спецназовцам вред и готовы отпустить их, "когда все успокоится".
Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK