Момент прорыва милицейского кордона на пути в Кой-Таш попал на видео

Сторонникам бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева удалось прорвать милицейский кордон на дороге в Кой-Таш.
Толпа закидала правоохранителей камнями, дорога больше не перекрыта.
Силовики ранее заблокировали проезд в районе села Кок-Жар — в десяти километрах от дома, где находится Атамбаев, передает Sputnik Кыргызстан.
В Кой-Таше произошла стычка милиции с оппозиционерами. Правоохранители применили светошумовые гранаты, сторонники Атамбаева швыряли в них коктейли Молотова и камни. После столкновений у дома Атамбаева в четверг были госпитализированы пять человек.
Что происходит в Кыргызстане
В отношении экс-президента страны Атамбаева, покинувшего пост главы республики в 2017 году, ведется парламентское расследование. Его результаты должны быть в течение трех месяцев переданы в Генпрокуратуру республики, которая вправе возбудить на их основе уголовное дело.
В июне текущего года депутаты лишили бывшего главу государства неприкосновенности и официального статуса экс-президента, а также выдвинули против него обвинения по девяти пунктам, включая выдачу наградного оружия членам ОПГ, сокрытие доходов и коррупцию. В течение последних полутора лет уголовному преследованию были подвергнуты многие соратники Атамбаева.
Спецоперации в Кой-Таш: что происходило у резиденции экс-президента Киргизии - фото
В среду КГБ страны начал спецоперацию по задержанию экс-президента. Дважды штурмовали его резиденцию в Кой-Таш, но столкнулись с сторонниками бывшего главы государства. Позже было еще несколько стычек. По последним данным, за два дня пострадали 85 человек, один из спецназовцев скончался от пулевого ранения.
В четверг стало известно, что Атамбаева задержали. Его советник Кундуз Жолдубаева заявила, что его увезли в ГКНБ, хотя ранее сообщалось, что бывшего президента доставят в МВД.
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