Момент прорыва милицейского кордона на пути в Кой-Таш попал на видео

После столкновений у дома бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в четверг были госпитализированы пять человек. Смотрите на видео, как сторонники экс-главы республики давали отпор милиции.

Сторонникам бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева удалось прорвать милицейский кордон на дороге в Кой-Таш.

Толпа закидала правоохранителей камнями, дорога больше не перекрыта.

Силовики ранее заблокировали проезд в районе села Кок-Жар — в десяти километрах от дома, где находится Атамбаев, передает Sputnik Кыргызстан.

В Кой-Таше произошла стычка милиции с оппозиционерами. Правоохранители применили светошумовые гранаты, сторонники Атамбаева швыряли в них коктейли Молотова и камни. После столкновений у дома Атамбаева в четверг были госпитализированы пять человек.

Что происходит в Кыргызстане

В отношении экс-президента страны Атамбаева, покинувшего пост главы республики в 2017 году, ведется парламентское расследование. Его результаты должны быть в течение трех месяцев переданы в Генпрокуратуру республики, которая вправе возбудить на их основе уголовное дело.

В июне текущего года депутаты лишили бывшего главу государства неприкосновенности и официального статуса экс-президента, а также выдвинули против него обвинения по девяти пунктам, включая выдачу наградного оружия членам ОПГ, сокрытие доходов и коррупцию. В течение последних полутора лет уголовному преследованию были подвергнуты многие соратники Атамбаева.

Спецоперации в Кой-Таш: что происходило у резиденции экс-президента Киргизии - фото

В среду КГБ страны начал спецоперацию по задержанию экс-президента. Дважды штурмовали его резиденцию в Кой-Таш, но столкнулись с сторонниками бывшего главы государства. Позже было еще несколько стычек. По последним данным, за два дня пострадали 85 человек, один из спецназовцев скончался от пулевого ранения.

В четверг стало известно, что Атамбаева задержали. Его советник Кундуз Жолдубаева заявила, что его увезли в ГКНБ, хотя ранее сообщалось, что бывшего президента доставят в МВД.

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