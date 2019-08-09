Дождь застал многих кишиневцев врасплох: люди без зонта бегут по лужам - видео

Смотрите на видео Sputnik, как жители молдавской столицы прятались от дождя, который многих из них застал врасплох.

Даже небольшие осадки всегда создают трудности жителям Кишинева. Дороги сразу превращаются в венецианские улицы, общественный транспорт практически останавливается - отсюда и пробки.

Не исключением стал и пятничный дождь. Корреспондент Sputnik стал свидетелем того, как люди бегали по лужам, стараясь спрятаться побыстрее, кто-то укрывал голову тем, что было в сумке, а дети просто радовались дождю.

Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила в пятницу "желтый код" метеоопасности в связи с "нестабильным характером погоды".

Предупреждение действует в республике только 9 августа.

"В течение дня сохранится неустойчивый характер погоды, во второй половине дня местами ливни (15-20 литров на квадратный метр), с градом и шквалистым усилением ветра до 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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