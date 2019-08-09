Башня немецкой АЭС после взрыва "сложилась" и исчезла в облаке пыли - видео

В Германии в пятницу снесли охладительную башню, или градирню, атомной электростанции Мюльхайм-Керлих. Впечатляющие кадры взрыва попали на видео.

В результате контрольного взрыва градирня аккуратно "сложилась" и исчезла в облаке пыли. АЭС Мюльхайм-Керлих была построена в 1986 году, но в 1998 году её работа была окончательно остановлена.

АЭС Мюльхайм-Керлих была построена в 1986 году, но была отключена от электросети уже в 1988 году из-за неправильного разрешения на строительство. В 1998 году Верховный суд запретил вновь запускать ее. Градирню должны были демонтировать еще в 2013 году, но снесли ее только сейчас.

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