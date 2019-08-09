Захарова раскритиковала решение Токио включить Курилы в состав Японии - видео

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала включение Южных Курил в состав Японии на карте, подготовленной Токио к Олимпиаде 2020 года.
Ранее на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе о маршруте олимпийского огня российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отметили, как принадлежащие к японской префектуре Хоккайдо.
Этот шаг она назвала "неправомочным" и отметила, что подобные действия отравляют атмосферу, необходимую для решения сложных вопросов между двумя странами.
"Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио".
Она подчеркнула, что действия такого рода не способны изменить реальность и поставить под сомнение российский суверенитет над южными Курильскими островами, принадлежащими России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны.
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