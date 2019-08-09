Захарова раскритиковала решение Токио включить Курилы в состав Японии - видео

Официальный представитель МИД подчеркнула, что подобные действия отравляют атмосферу, необходимую для решения сложных вопросов между двумя странами. Смотрите реплику Захаровой на видео.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала включение Южных Курил в состав Японии на карте, подготовленной Токио к Олимпиаде 2020 года.

Ранее на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе о маршруте олимпийского огня российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отметили, как принадлежащие к японской префектуре Хоккайдо.

Этот шаг она назвала "неправомочным" и отметила, что подобные действия отравляют атмосферу, необходимую для решения сложных вопросов между двумя странами.

"Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио".

Она подчеркнула, что действия такого рода не способны изменить реальность и поставить под сомнение российский суверенитет над южными Курильскими островами, принадлежащими России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны.

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