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Спецназ в белых халатах на АрМИ-2019 показал, на что способен - видео

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Министерство обороны РФ

Нет, это не тренировка спецназа, а соревнования военных врачей на Международных армейских играх в Узбекистане - видео впечатляет. 

В ходе состязаний медики доказали, что их работа - не только лечить раненых. Они должны быть способны преодолевать самые разные препятствия, уметь стрелять, а также собирать и разбирать оружие. 

Самолет АН-2
© Sputnik / Александр Кряжев
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Все эти навыки необходимо применять в любых условиях.

Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы проходят на территории 10 стран - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. В этом году организаторы ожидают участия более 6 тысяч военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.

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