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Мальчик Матвей из иркутского Тулуна подарил Путину тигра - видео

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© Ruptly

Президент России Владимир Путин в Сочи посетил пострадавших от наводнения в Тулуне, отдыхающих сейчас на курорте.

Среди них - Матвей Сафронов. Шестилетний мальчик с семьей жили в доме, который был разрушен наводнением. 

Вы Путин? Я вас в телевизоре видел! - маленький Матвей поговорил с президентом
© Sputnik /
Матвей Сафронов Николаевич: "Вы Путин? Я вас в телевизоре видел!"

Путин в июле осмотрел пункт размещения пострадавших. Матвей тогда встретился с президентом и рассказал ему, что он пойдет в садик, "который утонул, но его ремонтируют".

Оказалось, что детский сад, о котором упомянул ребенок, восстановлению не подлежит.

Во время второй встречи Матвей сказал: "Я для вас подарок сделал".

"Тигренка, да?", - спросил президент России и поблагодарил Матвея за презент.

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