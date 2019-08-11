Мальчик Матвей из иркутского Тулуна подарил Путину тигра - видео

Президент России Владимир Путин в Сочи посетил пострадавших от наводнения в Тулуне, отдыхающих сейчас на курорте.

Среди них - Матвей Сафронов. Шестилетний мальчик с семьей жили в доме, который был разрушен наводнением.

Путин в июле осмотрел пункт размещения пострадавших. Матвей тогда встретился с президентом и рассказал ему, что он пойдет в садик, "который утонул, но его ремонтируют".

Оказалось, что детский сад, о котором упомянул ребенок, восстановлению не подлежит.

Во время второй встречи Матвей сказал: "Я для вас подарок сделал".

"Тигренка, да?", - спросил президент России и поблагодарил Матвея за презент.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK