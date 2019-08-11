Мальчик Матвей из иркутского Тулуна подарил Путину тигра - видео

Среди них - Матвей Сафронов. Шестилетний мальчик с семьей жили в доме, который был разрушен наводнением.
Путин в июле осмотрел пункт размещения пострадавших. Матвей тогда встретился с президентом и рассказал ему, что он пойдет в садик, "который утонул, но его ремонтируют".
Оказалось, что детский сад, о котором упомянул ребенок, восстановлению не подлежит.
Во время второй встречи Матвей сказал: "Я для вас подарок сделал".
"Тигренка, да?", - спросил президент России и поблагодарил Матвея за презент.
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