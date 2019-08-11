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Дешево и со вкусом: мужчина прокатился по трассе на картонном Gelandewagen

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© Ruptly

Житель Нижнего Новгорода Илья Молодцов, мечтая о собственном Gelandewagen, но не обладая достаточным бюджетом, не растерялся и смастерил внедорожник премиум-класса из подручных средств - смотрите видео.

На кадрах видно, как водитель уверенно ведет себя среди других автомобилей в плотном трафике.

Трасса не нужна, спортсмены ее выкосят: необычная гонка прошла в Британии>>>

Да и само транспортное средство выглядит похожим на дорогостоящий оригинал. Даже номерные знаки на картонной машине есть.

Правда, большую скорость сконструированное авто развивать все же не может.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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