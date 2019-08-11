Дешево и со вкусом: мужчина прокатился по трассе на картонном Gelandewagen

На кадрах видно, как водитель уверенно ведет себя среди других автомобилей в плотном трафике.
Трасса не нужна, спортсмены ее выкосят: необычная гонка прошла в Британии>>>
Да и само транспортное средство выглядит похожим на дорогостоящий оригинал. Даже номерные знаки на картонной машине есть.
Правда, большую скорость сконструированное авто развивать все же не может.
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