14:39 12 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.71
  • USD17.59
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.70
Поиск
Видео

Медведев показал подросшего щенка, подаренного президентом Туркмении - видео

Получить короткую ссылку
62 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.

Запись появилась на страничке Медведева в социальной сети "ВКонтакт".

"Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках", — подписал пост премьер-министр. На видео щенок бегает по кабинету российского премьера и одному из залов заседания, с трудом спускается по высокой лестнице, а также гуляет вместе с премьер-министром по территории резиденции в Горках.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям   узнать,что мы сообщаем в OK



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Путин на мотоцикле на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе - фото
Мальчик Матвей из иркутского Тулуна подарил Путину тигра
Мальчик Матвей из иркутского Тулуна подарил Путину тигра - видео
Обеспечение питьевой водой в Молдове
Обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться