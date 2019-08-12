Медведев показал подросшего щенка, подаренного президентом Туркмении - видео

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.

Запись появилась на страничке Медведева в социальной сети "ВКонтакт".

"Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках", — подписал пост премьер-министр. На видео щенок бегает по кабинету российского премьера и одному из залов заседания, с трудом спускается по высокой лестнице, а также гуляет вместе с премьер-министром по территории резиденции в Горках.

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