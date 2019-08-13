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Жена жестоко проучила своего мужа-ревнивца - видео

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Тема:
Утро с нами! (439)
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© Youtube / New Production pictures

Эта история произошла в Кыргызстане, но может быть поучительной для мужчин из разных стран. Любопытное видео, которое набирает бешеные просмотры в соцсетях.

Ролик сняли два года назад. Это социальный ролик. Его создатели с юмором подошли к рассказу житейской истории. По сюжету, мужчина решил проверить молодую жену на верность. Он оставил ей записку, что "больше не может с ней жить и разводится", а сам спрятался под кроватью, чтобы понаблюдать за реакцией супруги, передает  Sputnik Кыргызстан.

Обнаружив записку, женщина сделала звонок по телефону и … ушла. Удивленный муж расстроился, посчитав, что жена не была верна ему. Но прочитав записку, он понял, что ошибся. Оказалось, благоверная разоблачила супруга и просто пошла за хлебом.

"Глупый, я пошла за хлебом. Твои ноги торчат из-под кровати", — написала она. Чем завершился розыгрыш, смотрите на видео от наших коллег из Кыргызстана.

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Тема:
Утро с нами! (439)

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Теги:
розыгрыш, урок, видео, жена


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