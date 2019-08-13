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Немецкий экстрим в Перми: километровая тропа-струна на высоте 12-го этажа

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Цель, как всегда в таких случаях, двуединая - и себя показать, и нервы пощекотать.

За немецким спортсменом-экстремалом и канатоходецем Фридрихом Кюне в субботу, 10 августа, с замиранием сердца следили пермские жители.

Он устроил для публики не просто щекочущее нервы шоу, а настоящее хореографическо-цирковое представление.

Возмутитель всеобщего душевного равновесия и драйв получил, и новый мировой рекорд установил - по самой длинной канатной прогулке в черте города.

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