Немецкий экстрим в Перми: километровая тропа-струна на высоте 12-го этажа

Цель, как всегда в таких случаях, двуединая - и себя показать, и нервы пощекотать.
За немецким спортсменом-экстремалом и канатоходецем Фридрихом Кюне в субботу, 10 августа, с замиранием сердца следили пермские жители.
Он устроил для публики не просто щекочущее нервы шоу, а настоящее хореографическо-цирковое представление.
Возмутитель всеобщего душевного равновесия и драйв получил, и новый мировой рекорд установил - по самой длинной канатной прогулке в черте города.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK