От самоходной коляски до бронированного лимузина: Гараж особого назначения

Публика имеет редкую возможность увидеть под одной крышей представительские автомобили, которые в разные исторические периоды обслуживали первых лиц государства.

"Царевозы", "Генсековозы", "Президентовозы" - все эти раритеты из автопарка Гаража особого назначения Федеральной службы охраны России.

Технологическая вершина цепочки, несомненно, суперсовременный "Аурус" российского производства.

Экспозиция развернута на территории ВДНХ в Москве.

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