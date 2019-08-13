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От самоходной коляски до бронированного лимузина: Гараж особого назначения

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Публика имеет редкую возможность увидеть под одной крышей представительские автомобили, которые в разные исторические периоды обслуживали первых лиц государства.

"Царевозы", "Генсековозы", "Президентовозы" - все эти раритеты из автопарка Гаража особого назначения Федеральной службы охраны России.

Технологическая вершина цепочки, несомненно, суперсовременный "Аурус" российского производства.

Экспозиция развернута на территории ВДНХ в Москве.

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