Китайский хайтек: детская коляска-карусель на трех "пассажиров" - видео

Осознанная необходимость стала в данном случае толчком для творческой мысли.

Отец малышек-тройняшек, поняв что ни одна модель колясок для столь многочисленного "выводка" молодую семью не устраивает, что называется "включил соображалку".

И выдал не только оригинальное решение, но и его материальное исполнение.

Экипаж получился на славу, девчонки довольны, споров кому какое сиденье достанется исключены как таковые - все места равноценны.

Пора брать патент, и запускать изделие в серийное производство!

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