В Молдове был снят уникальный фильм: в нем чувствуется свобода - видео

После выхода на экраны картина стала культовой, в ней наиболее правдиво с исторической точки зрения показано, как проходила подготовка к Ясско-Кишиневской операции, вошедшей в один из десяти "Сталинских ударов" – молниеносных стратегических наступлений, в результате которых гитлеровские войска терпели крах за крахом в ходе Великой Отечественной войны, а в западные регионы страны приходило долгожданное освобождение.

Отображение в художественном фильме подготовки к Ясско-Кишиневской операции и само ее проведение стали темами пресс-конференции, прошедшей в среду в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Картину до сих пор показывают в эфире разных телеканалов. Рабочее название звучало несколько иначе – "Кодовое название "Ясско-Кишиневская операция". В этой картине сыграли блистательные, талантливые артисты, которые полностью раскрыли в кадре свой талант", - рассказал режиссер фильма, народный артист Молдовы Николай Гибу.

По словам маэстро молдавской кинематографии, главную роль генерала Березова (в реальности – Берзарина – ред.) мог сыграть в художественной кинокартине народный артист СССР Олег Ефремов, режиссер вел с ним переговоры. Однако в период подготовки и съемок фильма Ефремов стал художественным руководителем МХАТ и, в силу загруженности, отказался принимать участие в съемках. Эту роль сыграл не менее блистательный артист Вячеслав Шалевич.

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