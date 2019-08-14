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Кровавое месиво: как Молдову освобождали от оккупации – видео

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© Sputnik / Evghenii Panasenco

Историк Борис Шаповалов в пресс-центре Sputnik рассказал о том, как советские войска освободили Молдову в ходе Ясско-Кишиневской операции в августе 1944 года.

Отображение в художественном фильме "Кодовое название "Южный гром" подготовки к Ясско-Кишиневской операции и само ее проведение стали темами пресс-конференции, прошедшей в среду в пресс-центре Sputnik Молдова.

Историк Борис Шаповалов оценил соответствие картины реальным событиям, имевшим место в преддверии освобождения Молдавии от фашистской скверны. 

"События, о которых рассказывается в фильме, показывают противостояние 2-го и 3-го Украинских фронтов и 3-й и 4-й румынских армий, а также 6-й и 8-й немецких армий и 18-го отдельного немецкого корпуса" – уточнил Шаповалов, порекомендовав тем, кто не смотрел картину Гибу, внимательно с ней ознакомиться.

Историк подчеркнул – те два урока, которые уделяются в школах и лицеях республики теме Второй мировой войны – недостаточны. Детям, по мнению Шаповалова, надо детально рассказывать о том, как и ценою каких жертв их родной край стал свободным, благодаря кому родина сегодня – независима.

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Теги:
Борис Шаповалов, историки, Молдова, освобождение, видео


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