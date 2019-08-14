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Знакомьтесь: она будет судить Суперкубок УЕФА

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© Ruptly / AP IMAGES

Впервые в истории главным арбитром матча такого ранга будет женщина.

Сегодня вечером в Стамбуле ставший лучшим в Лиге чемпионов “Ливерпуль” и выигравший Лигу Европы “Челси” разыграют между собой Суперкубок УЕФА.

Чисто спортивная интрига - вопрос о победителе - дополняется еще одним нюансом: как справится с возложенной на нее задачей француженка Стефани Фраппар, которой доверено судить матч за престижный трофей и неофициальное звание лучшего клуба Европы.

Итак, будет следить, как делается история.

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