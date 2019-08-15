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Танец девушки на шесте под облаками - видео, от которого сносит мозг

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Тема:
Утро с нами! (443)
192020
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© Ruptly

Исполнить акробатическую миниатюру на шпиле 16-этажного здания - на это надо решиться и такое надо суметь.

Российской танцовщице Марине Корженевской удалось и то, и другое, более того - она сумела покорить сердца многочисленный пользователей соцсетей.

Своей смелостью и, разумеется, неповторимой грацией.

Трюк, который она исполнила в Воронеже, снималось нескольким дронами, оттуда видео попало в Instagram, а затем и в YouTube.

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Публикация от Марина Корженевская (@mari_che_dancer)

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Тема:
Утро с нами! (443)

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