Танец девушки на шесте под облаками - видео, от которого сносит мозг

Исполнить акробатическую миниатюру на шпиле 16-этажного здания - на это надо решиться и такое надо суметь.

Российской танцовщице Марине Корженевской удалось и то, и другое, более того - она сумела покорить сердца многочисленный пользователей соцсетей.

Своей смелостью и, разумеется, неповторимой грацией.

Трюк, который она исполнила в Воронеже, снималось нескольким дронами, оттуда видео попало в Instagram, а затем и в YouTube.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Корженевская (@mari_che_dancer) 14 Фев 2019 в 7:14 PST

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