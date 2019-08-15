17:48 15 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.50
  • RUB0.27
  • RON4.14
  • UAH0.69
Поиск
Видео

Пилоты аварийно севшего А-321 спасли жизни 226 пассажиров - видео

Получить короткую ссылку
11710
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly РИА новости / Cтепан Акопян

Лайнеру А-321 "Уральских авиалиний", выполнявшему рейс Москва – Симферополь, пришлось искать возможность срочного приземления после того, как  в оба двигателя самолета попали птицы.

Пилоты решили совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья. Самолет сел с убранным шасси и выключенными двигателями.

На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Обошлось без жертв.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пилотов считают героями и в кратчайшие сроки представят к государственным наградам.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Мир за сутки: ЧП в Подмосковье, ДТП с молдаванами в Румынии и полет на Луну
При аварийной посадке самолета А321 в Подмосковье пострадали дети


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото
Пилоты спасли жизни 226 человек
Пилоты аварийно севшего А-321 спасли жизни 226 пассажиров - видео
Успенский пост 2019
Успенский пост - 2019: календарь питания по дням

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться