Пилоты аварийно севшего А-321 спасли жизни 226 пассажиров - видео

Лайнеру А-321 "Уральских авиалиний", выполнявшему рейс Москва – Симферополь, пришлось искать возможность срочного приземления после того, как в оба двигателя самолета попали птицы.

Пилоты решили совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья. Самолет сел с убранным шасси и выключенными двигателями.

На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Обошлось без жертв.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пилотов считают героями и в кратчайшие сроки представят к государственным наградам.

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