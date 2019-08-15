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Обнаженная душа женщины: картины Марифат Давлатовой

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© Ruptly

"За" и "против", "вразрез с культурными традициями" и "в русле изысканной эстетики" - таков разброс мнений, которые высказываются в связи с творчеством молодой художницы из Таджикистана.

Неудивительно, что в республике ее картины воспринимают неоднозначно, ведь на них - обнаженная женская натура.

Изображения - смелые, свежие, красочные, атмосферные. Это признает большинство публики.

Подробнее о творчестве девушки – в нашем видео.

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