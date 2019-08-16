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Экипаж Airbus A321 рассказал об экстренной посадке самолета

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© Ruptly

Борт должен был доставить пассажиров из Москвы в Симферополь, однако сразу после взлета он столкнулся со стаей чаек.

Члены экипажа самолета А321 "Уральских авиалиний", экстренно севшего недалеко от аэропорта Жуковский, рассказали об аварийной посадке воздушного судна.

Борт должен был доставить пассажиров из Москвы в Симферополь, однако сразу после взлета он столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что вызвало перебои в их работе. В результате авиалайнер экстренно сел в ближайшем поле.

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Погибших нет, более 70 человек пострадали. Лайнер приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.

"В тот момент чувств никаких не было. Мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, а во-вторых, когда уже падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет", — рассказал командир судна Дамир Юсупов.

Он добавил, что были и другие варианты посадки авиалайнера. Однако, по мнению пилота, хорошо, что экипаж их не выбрал, поскольку в итоге самолет сел мягко и без кренов.

Бортпроводница самолета Надежда Вершинина отметила, что экипаж действовал согласно инструкциям.

"Пассажиры вели себя достаточно сдержанно, команды слушали, все быстро эвакуировались", — заявила она.

 

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