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Российский артист выбрал север Молдовы для съемок своего клипа – видео

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© Sputnik / Yana Zaharova

Российский певец Mishel Dar и бельчанка Юлия Ильенко сняли клип на песню Tears. Sputnik раскрывает секреты закулисья.

Трек появится 8 сентября. Вместе с композицией презентуют и сам клип, съемки которого прошли 13-14 августа на севере республики - в Единецком и Рышканском районе, а также в окрестностях муниципия Бельцы. 

Российский исполнитель решил, что пора вернуться к истокам и снять работу именно в Молдове. Именно здесь, как утверждает Mishel, его корни.

"Мы снимали клип на песню Tears, которую я недавно написал. Решили снять видео в прекрасной солнечной Молдове, потому что здесь очень красивые места. У нас были очень жаркие съемки из-за погоды, но мы преодолевали себя, потому что об этом и песня. Она о том, что мы в любой ситуации можем найти в себе внутренние силы и пойти дальше по жизни", - рассказал Sputnik Mishel Dar. 

Юлия Ильенко и Mishel Dar сняли клип в Молдове
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксклюзив: российский исполнитель и бельцкая певица сняли клип в Молдове
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Съемочная команда трудилась практически непрерывно в течение двух суток, начиная работу на рассвете и заканчивая намного позже захода солнца. Расстояние между площадками и сильная жара не испугали артистов. Результатом работы певцы довольны и уверены, что клип понравится публике.

"Я очень рада, что участвую в международном проекте. Это первый мой клип в прекрасной Молдове. Мишель как композитор и как человек очень крутой. Надеюсь, что публика оценит нашу работу. Очень рада, что мы снимали именно в этом прекрасном месте", - сказала Sputnik Ильенко.

Mishel Dar был сильно впечатлен красотами Молдовы. Он готов рекомендовать нашу страну, как интересное туристическое направление.

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