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Путин объявил о награждении экипажа аварийно севшего A321 - видео

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Глава государства отметил всех членов экипажа, благодаря мужеству которых были спасены жизни 226 пассажиров.

Президент России Владимир Путин присвоил командиру самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, и второму пилоту звания Героев России.

Пятеро их коллег удостоились Орденов Мужества.

Президент объявил об этом перед открытием совещания с постоянными членами Совбеза.

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