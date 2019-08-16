Путин объявил о награждении экипажа аварийно севшего A321 - видео

Глава государства отметил всех членов экипажа, благодаря мужеству которых были спасены жизни 226 пассажиров.

Президент России Владимир Путин присвоил командиру самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, и второму пилоту звания Героев России.

Пятеро их коллег удостоились Орденов Мужества.

Президент объявил об этом перед открытием совещания с постоянными членами Совбеза.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK