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Взрывная находка в Кремле: в сердце Москвы нашли бомбу времён ВОВ

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© Ruptly

Опасную находку пришлось обезвредить на месте.

Она была обнаружена при производстве ремонтно-строительных работ на косогоре Тайницкого сада со стороны Москва-реки.

"По всей вероятности, это авиационная бомба времён Великой Отечественной войны", – сказал комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

По его словам, "этот предмет вывезен, эвакуирован с территории Московского Кремля и будет подвергнут ликвидации".

Московский Кремль подвергался атакам со стороны немецких бомбардировщиков в 1941–1942 годах.

В результате бомбардировок Кремля за первые два года погибли, пропали без вести и умерли от ранений 94 человека.

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