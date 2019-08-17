Взрывная находка в Кремле: в сердце Москвы нашли бомбу времён ВОВ

Опасную находку пришлось обезвредить на месте.
Она была обнаружена при производстве ремонтно-строительных работ на косогоре Тайницкого сада со стороны Москва-реки.
"По всей вероятности, это авиационная бомба времён Великой Отечественной войны", – сказал комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.
По его словам, "этот предмет вывезен, эвакуирован с территории Московского Кремля и будет подвергнут ликвидации".
Московский Кремль подвергался атакам со стороны немецких бомбардировщиков в 1941–1942 годах.
В результате бомбардировок Кремля за первые два года погибли, пропали без вести и умерли от ранений 94 человека.
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