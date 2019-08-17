Этот парк Кишинева скоро не узнают: работы идут полным ходом – видео

Уже в сентябре жители и гости молдавской столицы смогут насладиться отдыхом в обновленной и обустроенной зоне отдыха в секторе Буюканы.

В оборудованном в 60-е годы прошлого столетия парке "Алунелул" - в самом разгаре работы по благоустройству. Спустя почти 60 лет этот территория будет выглядеть по-новому и соответствовать требованиям места общественного отдыха XXI века.

Работы по благоустройству начались 20 июля и проходят в два этапа. Вначале делают пешеходные дорожки, которые уже значительно расширены, затем устанавливают уличное LED-освещение и разноцветную декоративную иллюминацию.

В парке будут разбиты клумбы, восстановлена сцена небольшой эстрады, на которой станут проводиться культурные мероприятия и творческие вечера. Идет полным ходом строительство поля для мини-футбола и санитарной группы.

Здесь же установят и очередное "солнечное дерево", где все желающие смогут подзарядить свои смартфоны и другие электронные устройства. Подумали и о велосипедистах - на входе в парк оборудованы парковки, чтобы каждый желающий спокойно проводил время под сенью старых деревьев, не задумываясь о том, что может лишиться двухколесного транспортного средства.

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