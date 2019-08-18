Брюс Ли уже не рекордсмен: Манвел Мамоян его опередил и превзошел - видео

Атлет, по сути, бросил вызов самому себе и быстротекущему времени.

Мало суметь отжаться от земли на двух пальцах одной руки, надо это сделать максимальное количество раз за 60 секунд!

Манвел Мамоян, российский тренер по фитнесу и блогер, выбрав для атаки на рекорд место у стен Кремля, побил таки достижение легендарного Брюса Ли.

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