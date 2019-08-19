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"Футбольные мечты" безногого мальчика Али сбываются одна за другой - видео

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© Ruptly AP Photo/Thanassis Stavrakis/ Акмарал Амиреевa

Он буквально влюблен в мяч, которым ловко жонглирует, демонстрируя отличную игру головой.

Мальчик сильно увлечен всем, что связано с его любимой игрой. Он восхищается кумирами, действующими и ушедшими в отставку.

И поэтому очень обрадовался тому, что после волнующих встреч с Марадоной и Месси ему была предоставлена возможность потренироваться со звездой "Ливерпуля" Мо Салахом и его коллегами.

А вершиной этого приключения было присутствие на финале Лиги Европы УЕФА и участие в церемонии вручения ценного трофея. Который, к его радости, достался новым друзьям, которых он накануне хорошо "размял".

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