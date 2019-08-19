Прямая трансляция из Франции: реконструкция собора Парижской Богоматери

Смотрите на сайте Sputnik Армения прямую трансляцию из Парижа, где идет реконструкция собора Парижской Богоматери

В Париже началась реконструкция собора Нотр-Дам-де-Пари. Подробнее в прямом эфире смотрите на сайте Sputnik Молдова.

Сильнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля в ходе реставрационных работ. Здание горело практически девять часов.

Архитекторов со всего мира пригласили участвовать в воссоздании Нотр-Дама.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил, что собор будет воссоздан в течение пяти лет. Также сообщалось, что реконструкция собора Парижской Богоматери потребует почти миллиард евро.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям узнать,что мы сообщаем в OK