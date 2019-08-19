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Прямая трансляция из Франции: реконструкция собора Парижской Богоматери

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Смотрите на сайте Sputnik Армения прямую трансляцию из Парижа, где идет реконструкция собора Парижской Богоматери

В Париже началась реконструкция собора Нотр-Дам-де-Пари. Подробнее в прямом эфире смотрите на сайте Sputnik Молдова.
Сильнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля в ходе реставрационных работ. Здание горело практически девять часов.

Архитекторов со всего мира пригласили участвовать в воссоздании Нотр-Дама.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил, что собор будет воссоздан в течение пяти лет. Также сообщалось, что реконструкция собора Парижской Богоматери потребует почти миллиард евро.

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