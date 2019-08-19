Нужен ли нам робохвост - видео

Ученые из Японии отвечают: "очень даже!".

Во-первых, их изобретение помогает удерживать равновесие. Поэтому новинка станет спасением для пациентов с нарушением координации движений.

Не исключено, что роботизированный хвост захотят на себя примерить и те, у кого с позиционированием в пространстве все в порядке.

Скажем, чтобы понять, что чувствовали дальние предки человека. Или - чтобы просто приколоться, а то и устроить соревнование в искусстве виляния электронным гаджетом на пятой точке.

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