20:13 19 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.55
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.70
Поиск
Видео

Нужен ли нам робохвост - видео

Получить короткую ссылку
33 0 0
Новости
Все новости
Все новости
JUNICHI NABESHIMA, KOUTA MINAMIZAWA, MHD YAMEN SARAIJIKEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF MEDIA DESIGN

Ученые из Японии отвечают: "очень даже!".

Во-первых, их изобретение помогает удерживать равновесие. Поэтому новинка станет спасением для пациентов с нарушением координации движений. 

Не исключено, что роботизированный хвост захотят на себя примерить и те, у кого с позиционированием в пространстве все в порядке.

Скажем, чтобы понять, что чувствовали дальние предки человека. Или - чтобы просто приколоться, а то и устроить соревнование в искусстве виляния электронным гаджетом на пятой точке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Эскиз к картине войн будущего: в бой идут соединения роботов и дронов
Как построить молдавского робота и запустить наш корабль на Марс


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Эпоха до интернета: как проводили лето дети в СССР
Нечеловеческий баланс
Нужен ли нам робохвост - видео
Запасы золота в мире и в Молдове
Золото в закромах: запасы стран мира и резерв Молдовы

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться