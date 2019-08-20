Робот Федор: два дня до старта в космос

На Байконуре установили ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем.
Вместо международной команды исследователей, на МКС в этот раз отправится антропоморфный робот Федор с коробкой тульских пряников.
"Роскосмос" нашел ему попутчицу.
Вместе с "Федором" (полетное имя - Skybot F-850) к Международной космической станции полетит игрушечный космонавт Маруся, она же индикатор невесомости на корабле.
Пуск запланирован на 22 августа.
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