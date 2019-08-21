Видео, покорившее всех: собака играет на пианино и поет

Эти забавные кадры набрали уже свыше 15 миллионов просмотров и покорили пользователей социальных сетей.
На видео, снятом владельцем магазина музыкальных инструментов, собака стоит на задних лапах и передними играет на пианино!
Но и это еще не все: она не только нажимает лапами на клавиши, но и поет.
Несмотря на то, что питомец явно не заканчивал музыкальную школу, выходит у него все довольно неплохо. И слушать это творение довольно приятно.
Домашние питомцы – главные герои большинства забавных и вирусных видео в Сети. Своими действиями, реакциями и курьезами, они завоевывают сердца миллионов людей.
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