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Союз писателей Армении ищет миллионы: его дом творчества обветшал - видео

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Здание, построенное на озере Севан в 1932 году, нуждается в капитальном ремонте.

Чтобы восстановить комплекс, требуется не менее 2 миллионов долларов. Но таких денег у собственника здания нет. А господдержку проект не получает.

В доме творчества на озере Севан во времена советской эпохи отдыхали поэт Осип Мандельштам и французский романист и философ Жан-Поль Сартр.

Сейчас Союз писателей Армении надеется на инвесторов и туристов.

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