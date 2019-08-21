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Гаспарян: Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

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© Sputnik / Vladimir Trefilov

В этом выпуске "Наблюдателя" политолог и историк Армен Гаспарян прокомментировал ситуацию вокруг испытания США ракеты среднего радиуса действия.

Россия и Китай во вторник, 20 августа, запросили внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с проведением в США испытаний новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с утратившим силу Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Политолог и историк Армен Гаспарян прокомментировал ситуацию вокруг испытания запрещенной ракеты США.

Министерство обороны США 19 августа сообщило об испытании новой ракеты среднего радиуса действия. Она была запущена с острова Сан-Николас возле побережья Калифорнии. Это первое испытание ракеты подобного типа после выхода США из ДРСМД.

Россия и Китай резко раскритиковали действия США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проведенные испытания доказательством того, что США планировали разорвать ДРСМД уже давно. Китай выразил обеспокоенность угрозой нового витка гонки вооружений.

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