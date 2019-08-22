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Лавров напомнил журналистам, за что арестовали Кирилла Вышинского - видео

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (104)
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© RUPTLY

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам о деле руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

© Sputnik / Стрингер
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"Грубо нарушая нормы безопасности прохождения через проливы, они тайком пытались пробиться, причем на борту были представители службы безопасности и на борту находились документы, которые подтверждают, что у них имелся неправомерный приказ прорываться, не уведомляя российских пограничников", - напомнил о действиях украинских моряков Лавров.

Также он заявил, что Вышинский, в отличие от граждан Украины, не прорывался через Керченский пролив наперекор всем нормам и правилам, никого не трогал и никому ничего не запрещал, а всего лишь исполнял свой служебный долг.

"В итоге за то, что он писал репортажи из Киева, его обвинили в государственной измене, просто чтобы была более полная картина о том, как и где журналистам приходится работать. При случае, может быть, вас тоже заинтересует этот сюжет", - сказал министр.

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Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве в мае 2018 года. Его обвинили в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Теперь журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (104)


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